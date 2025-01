Justin Baldoni está a processar o 'New York Times', após ter sido noticiado que, em conjunto com a sua equipa de relações públicas, estaria por trás de uma campanha difamatória contra Blake Lively, revela a People.

A queixa, submetida no dia 31 de dezembro, dá conta de que o ator, e outras nove pessoas, incluindo a sua produtora Wayfarer Studios, está a processar o órgão de comunicação social em 250 milhões de dólares (cerca de 240 milhões de euros).

A acusação alega difamação, invasão de privacidade, fraude promissória e violação de contrato implícito.

Depois de Lively ter avançado com um processo sobre o ator, por assédio sexual, o 'New York Times' publicou a peça ''We Can Bury Anyone': Inside a Hollywood Smear Machine', no dia 21 de dezembro.

Baldoni, citado pela People, acusa o jornal de "usar comunicações 'escolhidas a dedo' e alteradas, tiradas do seu contexto de forma deliberada e parcial, com o intuito de mudar a verdade".

Em resposta, o 'New York Times' defende o artigo publicado, afirmando que foi "escrito de forma meticulosa e responsável".

