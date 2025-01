Quase duas semanas depois de Blake Lively ter aberto um processo contra Justin Baldoni por assédio sexual, eis que o advogado do ator revelou quais serão os próximos passos do seu cliente.

Numa entrevista que deu à NBC News, Bryan Freedman, o advogado, confirmou que Baldoni planeia processar Lively com quem contracenou no filme 'Isto Acaba Aqui'.

"Planeamos revelar todas as mensagens que foram trocadas entre os dois. Queremos que a verdade venha ao de cima. Queremos que os documentos sejam revelados, que as pessoas tirem as suas conclusões com base nas provas", fez saber, não revelando a data concreta em que o processo será colocado.

