"Fui mandado para a cave", é uma das frases dita por Justin Baldoni sobre o dia de estreia do filme 'Isto Acaba Aqui', protagonizado por si e por Blake Lively, num áudio agora revelado.

Tudo terá acontecido a 6 de agosto de 2024 em Nova Iorque, onde o elenco se reuniu para apresentar a película no AMC Lincoln Square Theater.

No programa 'The Megyn Kelly Show', o advogado de Baldoni, Bryan Freedman, mostrou o áudio que o artista terá enviado à equipa aquando desse momento, dizendo que foi ostracizado num dia tão importante.

"Eles tiraram-me da passadeira vermelha. No que poderia ter sido uma das noites mais lindas da minha carreira fui, literalmente, mandado para a cave com todos os meus amigos e familiares por mais de uma hora porque não me deixaram ser visto, ela não me queria perto dela ou do resto do elenco", refere Baldoni.

Recorde-se que foi a partir deste dia que começaram os rumores de davam conta que alguma coisa se passava entre os protagonistas do filme. Depois de meses de especulação, em dezembro de 2024 Blake processou Justin por assédio sexual e difamação. O ator ripostou e processou o jornal 'The New York Times' por ter exposto o caso.

Oiça, abaixo, o áudio.

