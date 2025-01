O ano ainda agora começou mas a polémica vem do ano passado e parece ser daquelas para durar.

Depois de Blake Lively ter processado Justin Baldoni por assédio sexual durante as gravações de 'Isto Acaba Aqui', e depois do ator ter feito o mesmo ao jornal 'The New York Times', eis que são conhecidos novos contornos deste escândalo que continua a chocar Hollywood.

Segundo o processo que o artista interpôs à publicação, é referido que Ryan Reynolds, marido de Blake, terá gritado de forma "agressiva" com ele numa festa realizada em casa do casal. O motivo? Ao que parece, Ryan não gostou dos comentários que Baldoni fez a Blake sobre o seu peso.

"O confronto foi tão agressivo que Baldoni se sentiu obrigado a pedir desculpa várias vezes." O assunto do peso de Blake Lively começou quando Justin terá questionado a colega de quanto pesava, já que os dois tinham uma cena em que este teria que a levantar e, como estava com um problema nas costas, queria ter uma melhor preparação. Blake não gostou e este tópico é um dos que consta no processo que colocou ao ator.

Ainda segundo este processo, é dito que Lively "recusou-se a fazer" a tal cena em que era levantada pelo colega.

