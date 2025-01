Justin Baldoni envolveu a Marvel e a Disney na sua batalha legal contra a atriz Blake Lively que acusou o ator e colega de elenco em 'Isto acaba aqui', de assédio sexual e tentativa de "destruição de reputação".

Os representantes legais de Baldoni consideram que a personagem Nicepool, interpretada por Ryan Reynolds (marido de Blake Lively) no filme 'Deadpool & Wolverine' é uma caricatura do cineasta que pretende ameaçar, ridicularizar ou intimidar Baldoni.

Os advogados de Justin Baldoni enviaram uma notificação ao presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, e outra ao CEO da Disney, Bob Iger, pedindo a preservação de qualquer documento que o mencione, tais como "documentos relacionados com o desenvolvimento da personagem Nicepool" e "comunicações relacionadas com o desenvolvimento, redacção e filmagem de histórias e cenas com Nicepool".

Em 'Deadpool & Wolverine', Nicepool descreve-se como feminista, mas faz vários comentários machistas. Numa das cenas do filme, a personagem elogia Ladypool, interpretada por Blake Lively, descrevendo-a como "linda" e dizendo-lhe: "Acabou de ter um bebé e nem dá para ver".

Esta 'piada' poderá estar ligada aos comentários que a atriz diz que Baldoni fez nas filmagens de 'Isto Acaba Aqui'. Na queixa de assédio sexual e campanha de difamação, Lively descreve que Baldoni criticou frequentemente "o seu corpo e peso" pouco tempo depois de ter sido mãe do seu quarto filho.

Até agora, nem Ryan Reynolds, nem Blake Lively reagiram a estas acusações.

