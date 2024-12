Depois de Blake Lively ter anunciado que iniciou um processo contra Justin Baldoni, por assédio sexual, eis que chegou a vez do ator ripostar.

De acordo com advogado do artista, Bryan Freedman, que falou com o site de notícias Deadline, estes estão a preparar também mover um processo contra Lively.

"Não vou comentar sobre quando ou quantos processos serão abertos mas, quando avançarmos com o primeiro, este vai chocar toda a gente que foi manipulada a acreditar numa narrativa comprovadamente falsa. [...]

Vai contar a história verdadeira. Em mais de 30 anos de profissão, nunca presenciei um nível tão extremo de comportamento tão pouco ético alimentado por manipulação mediática", referiu Freedman.

O ator também é acusado pela mulher de Ryan Reynolds de ter tido uma equipa de relações públicas com a função de arruinar a reputação de Blake.

