O filme 'Isto Acaba Aqui' tinha tudo para correr bem, ser um estrondoso sucesso e ser mais um trabalho de êxito na carreira bem construída de Blake Lively. A película é adaptada do livro de Collen Hoover (com o mesmo nome), um 'best-seller' que, à partida, parece mais um romance mas, ao longo do livro, percebe-se que a temática é importante, séria e vale a pena a discussão. É que a violência doméstica não escolhe classes sociais, nem caras.

No início das rodagens do filme, em 2023, começaram a surgir algumas críticas devido à escolha da protagonista. No livro, Lily Bloom é uma jovem na casa dos 20 anos e Blake tinha 36 na altura. As roupas da personagem também levantaram algumas controvérsias, mas a expectativa dos fãs para verem a obra no cinema era grande.

Justin Baldoni, par romântico da personagem principal, não tinha uma carreira com a dimensão de Lively e surgia também como realizador da película já que tinha comprado os direitos do livro há vários anos. Conhecido por participar na série 'Jane the Virgin', Baldoni tinha aqui uma grande hipótese de brilhar.

Um coisa era certa, esta adaptação para cinema da obra de Hoover estava, com toda a certeza, debaixo de olho da crítica e do público.

'Isto Acaba Aqui' estreou em agosto deste ano e tornou-se num enorme sucesso de bilheteira, arrecadando cerca de 336 milhões de euros. E foi precisamente nesta altura que se começou a perceber que alguma coisa não estava bem. Nos eventos de divulgação da película, Blake Lively aparecia de um lado, com os restantes colegas, e Baldoni aparecia noutros eventos, muitas das vezes acompanhado pela mulher, Emily.

Os fãs mais atentos repararam que a atriz e a escritora do livro (também sempre presente na divulgação) deixaram de seguir o artista nas redes sociais, levantando a ponta do véu de que alguma coisa se passava.

Rapidamente a opinião pública tomou um partido. Blake Lively, afinal, não era a rapariga simpática e cordial que todos podiam achar. Era antipática, rude e mal-educada, tal como tantos vídeos que começaram a circular nas redes sociais faziam querer. Desde responder mal a jornalistas, a histórias com antigos colegas, foram vários os comportamentos de Blake que começaram a ser criticados.

Para além disso, a forma 'leve' como promoveu o filme (com um tema tão sério) e a preocupação excessiva com os looks dos eventos começou a cair muito mal à opinião pública. Do outro lado há um Justin Baldoni - que já era uma voz ativa no que aos direitos das mulheres dizia respeito - que promovia o filme sempre com discursos sérios e construtivos.