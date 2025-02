A polémica que envolve os protagonistas do filme 'Isto Acaba Aqui' conhece mais uma novidade.

Se Collen Hoover, escritora do livro que deu origem à película, se mostrou do lado de Blake Lively logo no início desta controvérsia, mais tarde chegou a desativar a sua conta de Instagram.

Agora voltou a ativá-la, mas há um detalhe que não escapou aos seguidores. É que Collen apagou qualquer referência tanto a Blake, como a Justin Baldoni. Para além disso ainda apagou tudo o que estava relacionado com o filme que estreou em agosto de 2024.

Recorde-se que Lively acusa Baldoni de assédio sexual e de ter organizado uma campanha de difamação. O ator respondeu com outro processo contra ela onde a acusa de difamação.

Leia Também: "Tive ansiedade". Justin Baldoni emociona-se em entrevista