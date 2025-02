Justin Baldoni deu a primeira entrevista onde, aparentemente, fala da sua disputa legal com Blake Lively.

No teaser do próximo episódio do podcast 'Gent’s Talk', o ator e realizador fala sobre o ano "intenso" que teve, referindo-se a 2024.

Nas imagens divulgadas no Instagram, Baldoni emociona-se, fala de uma mensagem de texto enviada, e diz que "teve ansiedade".

O episódio, gravado em novembro do ano passado, será lançado na segunda-feira, dia 10 de fevereiro.

Leia Também: Baldoni cria site que mostra mensagens 'íntimas' entre ele e Blake Lively