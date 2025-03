Sam Baldoni, pai do ator e realizador Justin Baldoni, tem mostrado publicamente o seu apoio ao filho no que às disputas legais que enfrenta com Blake Lively e Ryan Reynolds diz respeito.

Na quarta-feira, 5 de março, Sam Baldoni partilhou um cartaz com colagens nas stories da sua conta de Instagram.

Apesar da partilha já não estar ativa, uma vez que as histórias desaparecem ao fim de 24 horas, a Page Six captou a imagem que dizia: "Num mundo de Blakes e Ryans, sê um Justin."

O cartaz, afixado numa parede, tinha fotografias e colagens com texto.

© Reprodução - Page Six/Tik Tok - jennybenners

