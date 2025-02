Blake Lively pediu "medidas adicionais de proteção" a propósito da sua batalha judicial contra Justin Baldoni.

Depois de ambas as partes concordarem com o pedido, os advogados da atriz, de 37 anos, e do marido, Ryan Reynolds, submeteram uma carta ao juiz Lewis J. Liman no tribunal de Nova Iorque, esta quinta-feira, dia 20.

"Conforme detalhado na reclamação (…) a Sra. Lively, a sua família, outros membros do elenco, várias testemunhas de factos e indivíduos que falaram publicamente em apoio à Sra. Lively foram alvo de comunicações violentas, profanas, sexistas e ameaçadoras", informa-se.

Recorde-se que Lilvely acusou Justin Baldoni de assédio sexual durante as gravações do filme 'Isto Acaba Aqui'.

