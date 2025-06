Desta vez é Justin Baldoni a festejar uma vitória no âmbito do processo contra Blake Lively.

O juiz Lewis Liman decidiu esta quarta-feira, dia 18 de junho, que o ator poderá aceder às mensagens privadas trocadas entre Taylor Swift e Blake Lively, segundo revelam documentos os quais o Page Six consultou.

"O pedido pelas mensagens trocadas com Swift em relação ao filme estão em conformidade com a [necessidade] da descoberta de informação que poderá provar ou não as acusações de assédio e retaliação de Lively", alegou o juiz em questão.

As mensagens consultadas, no entanto, deverão ser apenas sobre o filme 'Isto Acaba Aqui' (2024), protagonizado por Blake Lively e Justin Baldoni e que relata uma história sobre violência doméstica (inspirada no romance de Colleen Hoover).

Os advogados da estrela de 'Gossip Girl' ainda tentaram negociar com a equipa de defesa de Baldoni, garantindo que entregariam todos os documentos necessários, mas não as mensagens. Em troca dariam "todas as filmagens relacionadas com o filme e versões completas e não editadas da comunicação".

Contudo, a proposta foi negada.

A decisão do juiz surge depois de Lively pedir em tribunal que as mensagens trocadas com a amiga fossem protegidas. Esta alegou que as mesmas "não era centrais" para o caso.

Swift, recorde-se, foi arrastada para a polémica em janeiro, depois de ser mencionada no processo. Para Baldoni, Lively terá usado a influência de Swift e do marido, Ryan Reynolds, para conseguir levar as suas exigências a avante durante as gravações do filme.

Segundo o advogado do também realizador de cinema, Lively chegou a referir ao seu cliente que Swift e Reynolds eram os seus "dragões" protetores. "A mensagem não poderia ter sido mais clara. Baldoni não estava a lidar apenas com Lively. Ele também estava a enfrentar os 'dragões' de Lively, duas das celebridades mais influentes e ricas do mundo, que não tinham medo de lhe dificultar as coisas", argumentou.

Recorde-se que em maio, Swift foi chamada para ser testemunha do julgamento que começará em março de 2026. O pedido, mais tarde, foi retirado.

As acusações

Em dezembro de 2024, Blake Lively processou Justin Baldoni, acusando-o de assédio sexual, difamação e de ter criado um ambiente tóxico nos bastidores do filme. Este por seu turno, respondeu com um contra processo por difamação e extorsão contra a atriz, o marido Ryan Reynolds, bem como contra o New York Times, que foi quem tornou pública a polémica.

Contudo, este mês, o ator viu o processo contra Lively a ser arquivado pelo tribunal, uma vez que o juiz considerou que este não apresentou provas suficientes para mostrar que a Blake e Ryan estavam a mentir. Neste processo, Justin Baldoni exigia uma indemnização de 400 milhões de dólares ao casal de atores e 250 milhões de dólares à publicação. Relativamente a esta última, o juiz considerou que o jornal não só reviu, como relatou as provas do caso, não tendo qualquer interesse em favorecer o lado do casal.

