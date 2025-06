Blake Lively é o rosto da vitória. O juiz arquivou o processo que Justin Baldoni lhe colocou (bem como ao seu marido, Ryan Reynolds), por difamação, decisão conhecida no passado dia 9 de junho, segunda-feira.

Horas depois do veredito, a atriz apareceu sorridente e feliz no evento Tribeca Artists Dinner, em Nova Iorque, promovido pela marca Chanel, que Blake representa.

Para tal, a artista usou um vestido branco de crochê com uma enorme racha, um casaco de ganga mas foi a carteira que chamou a atenção. A peça chama-se minaudière Scarab, da Chanel, e é em formato de um escaravelho egípcio, valendo 51 mil dólares (cerca de 44 mil euros).

Recorde-se que o processo de Blake Lively contra Justin Baldoni, com quem contracenou no filme 'Isto acaba aqui', onde esta o acusa de campanha de difamação e assédio sexual, só tem desfecho no próximo ano.

Veja as imagens na galeria.

