O caso Blake Lively e Justin Baldoni tem feito correr muita tinta e parece estar longe de acabar.

Até agora, o marido da atriz, Ryan Reynolds, e a amiga Taylor Swift já foram 'arrastados' para os processos.

E é bem possível que também o ator Hugh Jackman se veja envolvido e tenha que depor.

De acordo com uma fonte, citada pelo Daily Mail, Jackman "irá depor" antes do julgamento, uma vez que a equipa legal de Baldoni quer "avaliar a dimensão total da conduta de Reynolds durante as rodagens do filme 'It Ends With Us'".

"O Hugh vai depor se isto for a julgamento. Não há hipótese de ele não o fazer", revelou a referida fonte.

