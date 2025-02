A guerra jurídica entre Blake Lively e Justin Baldoni está a ficar cada vez maior e mais complicada.

É que o advogado de Justin Baldoni, acusado de assédio sexual e de conduzir uma campanha difamatória contra Blake Lively, deu a entender que Taylor Swift também pode ser envolvida no julgamento.

A cantora de 'Bad Blood' é conehcida por ser a melhor amiga da atriz e do seu marido, Ryan Reynolds. Ao que parece, Taylor Swift é mencionada no caso por, alegadamente, tentar influenciar o processo de realização do filme 'It Ends with Us', em nome de Blake.

Bryan Freedman, advogado de Justin Baldoni em Hollywood, declarou ao TMZ, no podcast 'Two Angry Men', que havia a possibilidade de Taylor ser chamada a depor.

"Não sei se vamos chamar a Taylor Swift ou não", começou por dizer. "Acho que essa provavelmente será uma decisão de última hora".

Ainda assim, enfatizou: "Não sei se essa decisão já foi tomada. Mas posso dizer-lhe uma coisa: qualquer pessoa que tenha informações razoáveis ​​que possam fornecer evidências neste caso vai depor".

