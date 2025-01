Depois de processar o jornal 'New York Times', em cerca de 240 milhões de euros, Justin Baldoni entrou novamente na justiça e agora contra Blake Lively e Ryan Reynolds.

Os advogados do ator entraram, esta quinta-feira, 16 de janeiro, com uma ação judicial de 400 milhões de dólares (cerca de 388 milhões de euros) no Distrito Sul de Nova Iorque.

Para além do casal de atores, o processo engloba ainda a assessora de imprensa Leslie Sloane e a sua empresa de relações públicas, 'Sloane Vision PR, Inc'.

A ação judicial está no nome de Baldoni, do produtor Jamey Heath e de duas profissionais de relações públicas: Jennifer Abel e Melissa Nathan, que alegam que Lively "tomou medidas para obter o controlo do filme".

Quais são as alegações?

Baldoni acusa-os de "extorsão civil, difamação, violação de acordo implícito de boa-fé e negociação justa, interferência intencional em relações contratuais, interferência intencional em vantagem económica, interferência negligente em vantagem económica e ainda invasão de privacidade de forma enganosa."

Esta ação legal é baseada em várias evidências que "Lively e a sua equipa fez, de modo a destruir o ator, disseminando informações editadas, infundadas, novas e adulteradas pela imprensa", pode ler-se num artigo da revista People que cita o comunicado de Bryan Freedman, advogado do ator.

"Esta é uma batalha que ela não vencerá e certamente se arrependerá. Blake Lively foi severamente enganada pela sua equipa ou, intencionalmente e conscientemente, deturpou a verdade. Não vamos esquecer que a Sra. Lively e a sua equipa tentaram destruir reputações por razões hediondas e egoístas através de uma manipulação perigosa nos media mesmo antes de ser tomada qualquer ação legal", é ainda referido no documento.

"Justin e a sua equipa não têm nada a esconder, os documentos não mentem", revela ainda o comunicado.

Recorde-se que esta batalha judicial começou com Blake Lively, que interpôs um processo a Baldoni, a 22 de dezembro de 2024, alegando "assédio sexual e difamação".

Duas semanas depois, o ator fez o mesmo com o 'New York Times', acusando o jornal de "usar comunicações 'escolhidas a dedo' e alteradas, tiradas do seu contexto de forma deliberada e parcial, com o intuito de mudar a verdade".

