O polémico caso, e acusações, entre Justin Baldoni e Blake Lively continua a dar que falar. Agora, a discussão ganha novo fôlego com a divulgação, por parte da equipa legal do ator e realizador, de um vídeo de bastidores das gravações do filme.

As imagens, divulgadas pelo TMZ, mostram as rodagens de uma das cena do filme 'It Ends With Us'.

Nela, os dois protagonistas estão a dançar para, posteriormente na edição, serem utilizadas apenas as imagens, sem áudio, numa montagem de 'flashback'.

Durante a gravação, os dois conversam para simular a conversa dos personagens. Blake Lively comenta o tamanho do nariz do ator, naquilo que refere ser uma "piada", e Justin Baldoni cheira o pescoço da colega, elogiando-a.

Pode ver as imagens completas, sem edição, aqui:

Siga o link

A equipa legal do ator afirma que as imagens "provam que não existiu assédio sexual." Já os advogados de Blake Lively, afirmam precisamente o contrário.

"Cada 'frame' do vídeo divulgado corrobora, à letra", tudo o que Lively incluiu no seu processo legal de assédio sexual, afirmam à People, acrescentando que se tratou de uma cena improvisada, sem consentimento da atriz e sem a presença de um profissional especializado em cenas de intimidade.

De relembrar que, a 21 de dezembro, Blake Lively entrou com um processo contra Justin Baldoni, acusando-o de assédio sexual e campanha de difamação.

Já no início de 2025, foi o ator e realizador que processou a colega e o marido, Ryan Reynolds, em 400 milhões de dólares (cerca de 388 milhões de euros) por "extorsão civil, difamação, violação de acordo implícito de boa-fé e negociação justa, interferência intencional em relações contratuais, interferência intencional em vantagem económica, interferência negligente em vantagem económica e ainda invasão de privacidade de forma enganosa".

