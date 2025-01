Agora que Justin Baldoni anunciou o processo movido contra Blake Livey, Ryan Reynolds e a assessora de imprensa do casal, eis que são conhecidas algumas provas que constam no mesmo.

Esta sexta-feira, 17 de dezembro, foram divulgadas as fotos do ator com a família na cave, durante a estreia do filme 'Isto Acaba Aqui', que decorreu em Nova Iorque a 6 de agosto de 2024.

Baldoni alega que foi forçado pela atriz a ir para uma cave, enquanto o elenco se reunia na passadeira vermelha do evento. O ator terá sido autorizado a subir apenas quando toda a gente já tinha abandonado o local.

Esta informação já tinha sido revelada num áudio apresentado pelo advogado de Justin num programa de televisão americano.

Baldoni entrou com um processo contra Lively e o marido na passada quinta-feira, 16 de janeiro, acusando-os de difamação e pedindo cerca de 388 milhões de euros. Já Blake acusa o realizador do filme de assédio sexual e tentativa de "destruição de reputação".

Veja, abaixo, as imagens em questão.

