Foi através da sua página de Instagram que Eduardo Madeira reagiu publicamente ao caso de Margarida Corceiro. A atriz viu circular na Internet uma fotografia em que aparece sem roupa, captada quando ainda era menor.

Um caso que tem sido muito comentado e ao qual a jovem, agora com 19 anos, já reagiu.

"A Margarida Corceiro é uma miúda de 19 anos. É muito bonita. Isso faz com que suscite paixões e ódios fortes e virulentos. Agora foi um energúmeno que decidiu divulgar uma foto íntima porque no passado foi namorado da rapariga. Como pai, como homem e como marido fico completamente fora de mim com estas situações. Que pulhice", escreveu Eduardo Madeira.

De recordar que, entretanto, o ex-namorado de Margarida Corceiro também quebrou o silêncio e disse que não era o responsável pela divulgação pública da imagem.

