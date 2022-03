Depois de a própria Margarida Corceiro ter reagido à divulgação de fotografias íntimas suas na Internet, em que aparece sem roupa, o ex-namorado da atriz quebrou o silêncio no Instagram.

Isto porque está a ser apontado como a pessoa que divulgou as imagens e, diz, não foi o responsável.

“Quero esclarecer, e como julgo ser do conhecimento de todas as pessoas, que namorei com a Magui [Margarida Corceiro] há uns anos e de quem sempre guardei muito carinho e amizade. Quando decidimos deixar de ser namorados continuámos a ser amigos", começou por escrever, referindo que esteve recentemente com a atriz.

"O que fizeram à Magui é uma vergonha e percebo que ela esteja a passar por um mau momento. No entanto, essa situação arrastou-me para uma situação que não estava à espera. Também eu estou a ser vítima de ameaças e insultos por todas as redes sociais", disse, afirmando que "já teve a oportunidade de lhe dizer que nada tem a ver com a publicação da foto".

© Instagram

"Ela conhece-me e devia saber que eu jamais publicaria algo para prejudicá-la. Quando às pessoas que me estão a insultar e a difamar sem provas, deviam ter vergonha de estarem a falar assim de uma pessoa que não conhecem de lado nenhum. E quanto às pessoas que utilizaram a minha cara e o meu nome a acusarem-me, apenas digo que irei pedir que respondam por isso no tribunal. Julgava que a maldade e o ódio que existe nas pessoas tinham limites, mas já vi que não", acrescentou.

O jovem diz que está afetado "psicologicamente" com a situação, que também está a "provocar-lhe problemas com a família, amigos e profissionalmente".

"Por isso, agradeço de uma vez por todas que parem de mostrar a minha cara e o meu nome com acusações sobre algo que não fiz", realçou.

© Instagram

"Eu próprio quero que se faça justiça", continuou, frisando que quer que a pessoa que divulgou a imagem seja "responsabilizada pelo transtorno que está a causar".

© Instagram

