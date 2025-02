Margarida Corceiro é um sucesso nas redes sociais. A atriz da TVI soma quase dois milhões de seguidores no Instagram, tornando-se numa das atrizes com mais projeção do mundo digital. Magui, como também é conhecida, já sofreu na pele alguns dissabores de tanta popularidade.

Com este mediatismo, a atriz é também vítima de alguns comentários menos bons nas redes sociais, motivo que a terá levado a posicionar-se em relação a este assunto.

Esta segunda-feira, Margarida partilhou um desabafo na sua página de Instagram.

"É triste ver como as redes sociais normalizaram o ódio ao ponto das pessoas poderem espalhar negatividade sem quaisquer consequências. Deitar os outros abaixo tornou-se uma espécie de 'é assim mesmo que as coisas são'. A crueldade é ignorada quando é tratada como entretenimento", concluiu a atriz.



© Instagram - Margarida Corceiro