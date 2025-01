Ângelo Rodrigues quebrou hoje, dia 21, o silêncio após ter estado em coma na sequência de uma pneumonia por aspiração. A propósito do vídeo gravado pelo ator, no qual este confessou ter consumido substâncias "psicoativas", Eduardo Madeira não resistiu em fazer uma brincadeira com o mesmo.

"Ângelo Rodrigues: pessoal, já tive alta e é só para dizer que o meu abdominal continua fortíssimo", notou o ator e comediante numa partilha que fez nas redes sociais.

Na imagem em questão exige a barriga com abdominais desenhados.

Ora veja...



© Instagram - Eduardo Madeira