A postura de Ângelo Rodrigues depois de ter tido alta, após ter estado internado em coma devido a uma pneumonia por aspiração, foi comentada na rubrica 'conversas de café' do 'Dois às 10'.

"Acho extraordinário que ele não tenha perdido um momento para alertar os jovens do perigo que isto [substâncias psicoativas] é", lamentou Luísa Castel-Branco, referindo-se ao facto de o ator não ter feito qualquer alerta no vídeo que publicou depois de ter tido alta do hospital e na entrevista que se seguiu.

"Se ele pede empatia, antes disso tem de dizer: atenção aos perigos", atirou ainda a comentadora.

Ângelo Rodrigues assumiu o uso de "substâncias psicoativas", mas negou ter estado numa orgia antes de ter dado entrado nas urgências do hospital.

"Ele é doente, precisa de tratamento e apoio", referiu ainda, alertando para o facto de "a dependência do comportamento de risco também ser uma adição".

Também Cláudio Ramos concordou com a opinião de Luísa. "Com 37 anos temos a obrigação de saber o que fazemos", apontou o apresentador.

"Poderia aproveitar o momento para assumir os erros, os comportamentos e alertar", defendeu, por fim, Cláudio Ramos.