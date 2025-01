Depois de publicar um vídeo nas redes sociais onde deu conta de estar bem de saúde após uma "mistura infeliz de substâncias psicoativas", Ângelo Rodrigues falou com Salvador Martinha no podcast 'Ar Livre'.

De relembrar que o ator foi internado no dia 12 de janeiro, no hospital São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave. Motivo que levou a um coma induzido.

Na primeira entrevista desde o internamento, Ângelo Rodrigues falou com Salvador Martinha sobre este que foi o segundo coma, depois de, em 2019, ter estado internado em estado grave devido a um choque séptico.

O episódio começa com uma brincadeira entre os dois, em que o ator chega de maca e Salvador Martinha lhe pergunta: "Estás bem?" De seguida, sentam-se, enquanto Ângelo finge estar atordoado.

"Como foi o acordar?", perguntou o comediante durante a conversa. "Tinha o meu irmão e um amigo ao meu lado. A equipa médica fez-me algumas perguntas: o meu nome, em que mês estamos... E puseram-me de pé para ver se conseguia andar. Ainda estava muito tonto e não consegui sozinho. Também me esquecia de várias palavras nos primeiros dias", respondeu.

O ator diz estar fisicamente bem, apesar de sentir "um gosto diferente da comida porque sente [a zona da garganta] toda queimada".

"Não quero induzir em erro, ainda estou a tentar perceber, mas acho que há uma escala de 1 a 15, em que 15 é um coma leve e 1 é a morte, eu estive num coma de nível 3", acrescentou, referindo ter-se tratado de um coma induzido.

Ângelo Rodrigues explicou ainda que, durante o internamento, se afastou totalmente das redes sociais e das notícias para se proteger.

"Só li tudo depois. E percebi que juntaram 48 horas em 24. Estive com quatro amigos num dia, e com uma pessoa, num hotel, no outro. Juntaram tudo e foi uma orgia com cinco pessoas. Não foi."

"Mas o hospital de São José não divulgou nada. As pessoas ainda acham que eu estou no hospital e estou cá fora há uma semana", referiu.

Salvador Martinha relembrou ainda uma curiosidade: os dois gravaram uma cena para a série 'Rabo de Peixe' na morgue do hospital onde Ângelo esteve internado "uma semana".

"Preocupei toda a gente, isso é que me custa. A minha mãe e a minha irmã vieram da Tailândia nesse dia. Depois de 17 horas de viagem, chegaram ao Porto e vieram logo para Lisboa. Não queria ter preocupado a minha família e os meus amigos", disse ainda, acrescentando que vai "fazer terapia".

Siga o link