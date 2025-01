A participação de Ângelo Rodrigues no podcast de Salvador Martinha, 'Ar Livre', emitido na passada terça-feira, surpreendeu toda a gente. O ator esteve em coma, já que sofreu uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave - e usou esse meio de comunicação para falar do sucedido.

O assunto foi comentado no 'Passadeira Vermelha' desta quarta-feira, 22 de janeiro, e Sara Norte deu a sua vincada opinião.

Referindo que gosta muito do ator, que até já trabalhou com ele, e tecendo-lhe vários elogios enquanto profissional, Sara não ficou agradada pela forma que Ângelo entrou no podcast (surgiu de maca), afirmando:

"Há pessoas a lutarem no hospital pela vida e em que nada fizeram para lá estar. Choca-me ele entrar e falar do coma com uma leviandade... Não acho realmente engraçado, para mim há limites para o humor. [...] Quando se dá uma entrevista depois de uma situação destas, ou tu dizes toda a verdade, ou mais vale estares calado", referiu Sara.

A atriz pediu ainda para que o Ângelo não fosse "crucificado". "Toda a gente nesta vida erra. Toda a gente. Vi comentários de pessoas que bebem álcool todos os dias, que, para mim, é a maior droga que existe. A mim não me interessa se as pessoas se drogam, se bebem álcool, interessa-me é que as pessoas sejam boas, e isso o Ângelo é".

Falando do seu caso, Sara afirmou ser "uma adicta para sempre", afirmando a importância de "admitir os problemas".