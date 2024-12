Bernardo Bernardino exigiu uma indemnização de 30 mil euros aos envolvidos no processo de difamação que iniciou após ter sido acusado de divulgar fotografias íntimas de Margarida Corceiro?

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama' desta terça-feira, dia 3, depois da revista Vidas ter avançado com o valor.

Em causa está um processo aberto por Bernardo, ex-namorado de Magui, contra várias figuras públicas, nomeadamente Bárbara Bandeira, João Félix, Inês Marinho, Joana Albuquerque e o comentador da CMTV Léo Caeiro

"A informação que temos no 'V+Fama' é que o valor da indemnização ainda não estaria quantificado e que não seria nunca uma ação solitária. Seria sempre uma indemnização individual, a cada um dos arguidos, se forem considerados culpados no final do processo", revelou o apresentador do formato Adriano Silva Martins.

"A defesa de Bernardo quererá que façam uma assunção de culpa pública", realçou ainda. Ou seja, cada um dos arguidos, se forem considerados culpados, terão de assumir nos respetivos meios de comunicação que divulgaram informações erradas.

Adriano notou que se o momento em que viu uma fotografia sua nua (na qual posa com 15 anos) foi difícil para Corceiro, para Bernardo também não foi fácil lidar com aquele momento de exposição, uma vez que foi acusado de divulgar a imagem.

"Posso dizer-te que Bernardo perdeu o patrocínio, a confiança do clube e esteve um ano sem jogar", afirmou. "O Bernardo e a família eram apontados na rua. Num meio pequeno, como é Santarém, é complicado", completou.

O apresentador fez ainda saber que a "investigação" está a decorrer pelo que é bem provável que se venha a descobrir quem, de facto, tornou a imagem pública.

