Colton Underwood, conhecido pela sua participação no reality show americano 'The Bachelorette', confessou esta sexta-feira nas suas redes sociais que está infetado com o novo coronavírus.

Depois de ter recebido o teste positivo, este quis alertar os seguidores de que esta doença não atinge apenas "os idosos".

"A razão pela qual estou estou a partilhar isto não é causar medo ou pânico, mas espero encorajar a que fiquem em casa e façam a vossa parte", realça.

