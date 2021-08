Vera de Melo estreou-se como colaboradora da TVI há um ano, quando o programa das manhãs se chamava ainda 'Você na TV'. A sua estreia coincidiu com o período de férias de Manuel Luís Goucha, antigo anfitrião, que foi na altura substituído por Maria Botelho Moniz.

Depois de um ano como presença assídua no painel de comentadores do 'Dois às 10', na diária crónica criminal, a psicóloga destacou com carinho alguns momentos que viveu na estação.

"6 de agosto de 2020, começava na companhia da Maria Botelho Moniz esta minha viagem incrível na TVI. Foi um ano repleto de emoções e aventuras na companhia dos melhores - Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz - e de uma equipa única. Esta viagem continua, com o sorriso no rosto, esperança no olhar e foco evidenciado nas palavras.

Seguimos juntas, Cristina Ferreira", escreveu na legenda das memórias.

