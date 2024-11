Vera de Melo, psicóloga e comentadora do programa 'Dois às 10', esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta terça-feira, 26 de novembro.

Tendo falado das suas origens em Seia, a psicóloga mostrou-se orgulhosa das mesmas, referindo: "Às vezes com este meu lado mais excêntrico, da forma como eu falo, da segurança que as pessoas acham que eu tenho, que sou sempre capaz de fazer tudo, que aguento, que não preciso de nada, mas não me esqueci de onde é que vim. Não me importo de ir para o talho outra vez se precisar".

"Não vou para as estacas, mas se tiver que ir para o talho vou com a maior das naturalidades possíveis, porque isso é a minha origem. Foi o talho que ajudou a pagar os meus estudos", disse ainda, recordando as palavras de Cristina Ferreira.

"Gosto mesmo de trabalhar. Essa história do dinheiro fácil comigo não se coaduna", referiu, por fim.

