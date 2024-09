A emissão especial do 'Dilema' desta quinta-feira vai ter uma visita muito especial.

Após o Jornal Nacional, o apresentador Manuel Luís Goucha entra na casa e encontra-se com os finalistas do formato - Bernardina Brito, David Diamond, Daniela Santos e Mafalda Diamond - para mais um especial em direto.

"Amanhã não pode perder o dilema especial, porque ainda será mais especial, especialíssimo. Praticamente há dois meses que eu falo com todos os concorrentes, e agora particularmente com os finalistas, a partir deste estúdio, ou a partir do grande estúdio da Venda do Pinheiro, em noite de gala. Amanhã eu vou à casa", começou por dizer Manuel Luís Goucha, no final do programa de ontem à noite.

O apresentador revela ainda que irá levar-lhes "surpresas e mimos" para os deixar de "coração cheio".

"Espero levar um pouco de paz a esta casa, agora com quatro finalistas. Eu nunca vi uma semana final com tanta confusão, com tanto conflito...", destacou Goucha.

A final do 'Dilema' acontece já no próximo domingo, dia 8 de setembro, na TVI.

