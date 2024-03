"O SONHO É REAL!": foi desta forma mais entusiasta que Catarina Gouveia começou por dar uma grande novidade aos fãs na sua página de Instagram.

"Quatro anos voaram, desde aquela que considero a minha primeira grande conquista: comprar uma casa, na praia, que, mais tarde, acabou por se tornar no nosso (meu e vosso) refúgio.

E, nem de propósito, no último verão, ao encerrar o ciclo desta casa de praia, estava longe de imaginar que o início de um novo capítulo estaria tão, mas tão perto!", começa por revelar.

A artista conta que em agosto do ano passado, quando foi "passar uns dias à praia", viu-se envolvida num "cenário que não imaginava sequer possível existir, em pleno Algarve!"

"Um pinhal extenso, cuidadosamente pincelado por passadiços a dar contorno aos pinheiros, numa área de mais de 80 hectares, onde a presença da natureza é constante, a 500 metros da praia e que, para além de contar com o hotel, ainda oferecia um projeto imobiliário totalmente sustentável e auto eficiente do ponto de vista energético, com uma pegada ecológica nula!", descreve.

"Ou seja, estava num paraíso, onde todas as possibilidades que sempre idealizei se reuniam: investir numa casa de praia onde a qualidade a responsabilidade e a consciência ambiental estão presentes e obter um bom nível de rentabilidade", nota ainda.

Por fim, conclui: "É oficial!!! Esta será a minha casinha na praia!".

Eis a partilha:

