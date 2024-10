"Obrigada por todas as mensagens. Está tudo bem": foi desta forma que Catarina Gouveia iniciou uma partilha em tom de desabafo na sua página de Instagram, após confessar ter passado por um momento difícil.

"Esta semana fui-me mesmo abaixo. Lembro-me de tirar esta fotografia, a meio da semana, quando me fechei no chuveiro para poder chorar tudo aquilo que tinha para chorar. Sozinha. Quis registar para não me esquecer", começa por dizer.

"Muitas emoções para gerir, terapia para ajudar a saber aceitar uma tristeza que, de vez em quando nos abala uma profundidade que, ou nos paralisa ou nos faz seguir em frente na esperança que o sol volte a brilhar", realça.

"E não fosse a luz da minha vida de seu nome Esperança, paralisar e ficar a marinar na tristeza, vitimizar-me, não me ajuda a superar estes momentos", diz ainda.

"O desafio é mesmo seguir e nutrir a alma com tudo o que temos de bom nas nossas vidas. O amor. Seja ele pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo trabalho, pela vida", completa.



