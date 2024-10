Catarina Gouveia fez um desabafo na sua página de Instagram lamentando os comentários de ódio de que é alvo nas redes sociais.

"É sempre muito estranho que, esporadicamente, passe por cá uma nuvem repentina e, sem nada prever, começam a chover comentários que destilam ódio com o intuito claro de me ofender, ridicularizar e inferiorizar… o mais curioso? Mulheres! Juro", começa por dizer.

"Não faço mal a ninguém, desbravo o meu caminho com empatia e respeito pelo outro, não opino sobre as vidas/escolhas de ninguém, sou hiperfocada na minha família, nos meus projetos e nos meus sonhos e de repente levo com isto por alma de quem?", questiona.

"Juro que isto me intriga e me faz questionar muito! Até porque me choca ao limite que surjam de algumas mulheres mães. Afinal, que exemplo de mulheres queremos ser para os nossos filhos? A olhar para o lado quando o única caminho é para a frente?", termina.



