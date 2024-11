Catarina Gouveia vai partilhando a sua vida de mãe com os seguidores. Para além da alimentação - saudável - que faz com a menina, a atriz também costuma falar sobre os seus valores no que toca à educação de Esperança, de dois anos.

Num vídeo, no qual a menina aparece a brincar na praia, a atriz escreveu na legenda o que, na sua opinião, é mais valioso para uma criança.

"Estamos a um mês e pouco do Natal. Só queria deixar esta nota. O brinquedo mais espetacular, que agrada, acalma e revitaliza qualquer criança, é de graça! Natureza. Presença para guiar, na descoberta. Presença para motivar à curiosidade. Presença para amar. E muita liberdade", rematou a atriz.

