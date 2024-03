Depois do recente lançamento do livro 'Ser Mãe com Esperança', no qual fala sobre a experiência da maternidade, Catarina Gouveia anunciou que, muito em breve, terá um novo projeto para apresentar.

"Primeiro grande objetivo ao qual me propus para este 2024 entregue", fez notar Catarina nas stories do Instagram.

Continuando na mesma partilha, a artista acrescentou: "Numa fugida relâmpago, agora, a regressar do Algarve, para preparar outro grande, grande, grande projeto deste ano! Ansiosaaaaaaa, ansiosaaaaa".

© Instagram/Catarina Gouveia

