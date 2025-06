O 'Big Brother 2025' chegou, oficialmente, à sua última semana! No passado domingo, dia 22 de junho, o público ficou a conhecer o grupo dos finalistas do reality show da TVI após a expulsão de Carina. São eles: Carolina Braga, Luís Gonçalves, Diogo Bordin, Lisa Schincariol e Manuel Rodrigues.

No entanto, a penúltima gala ficou igualmente marcada por um momento protagonizado por Cláudio Ramos, nos bastidores, poucos minutos antes de entrar no ar.

Num vídeo partilhado pela TVI no Instagram é possível ver o apresentador a vestir-se à pressa, com a ajuda da sua equipa.

"Aquilo que não vê em casa… 1 minuto antes de entrar em direto houve mudança de look do nosso", refere-se na legenda.

Entretanto, já na segunda-feira, Cláudio Ramos explicou na sua página de Instagram o que o levou a mudar de fato à última hora.

"Então o que é que aconteceu ontem com o fato? É simples. Tínhamos escolhido um fato azul escuro com camisa azul clara. Vesti e preparei-me para entrar. No limite do tempo percebi que não era exatamente o que fazia sentido e, como tenho uma mega equipa, prepararam o encarnado com rosa e troquei minutos antes da porta abrir. Senti que era o encarnado e não o azul. Foi isto, 'apenas' escutei a intuição", explicou.

Partilha feita por Cláudio Ramos no Instagram© Instagram/Cláudio Ramos

"Reciclar. Poupar. Incentivar"

"São estas as palavras de ordem que resolvi trazer para o visual das galas do BB25", notou Cláudio Ramos numa partilha anterior que fez na mesma rede social, explicando o motivo que o levou a repetir os fatos nas galas.

"Todos os fatos que vou vestir já foram usados na edição do Desafio Final. A diferença é que os vou desconstruir e usar de forma diferente conjugando-os entre eles. Não sei se vão achar graça, porque televisão é imagem e espetáculo e para alguns ver um fato repetido pode tirar um certo encanto, mas estou convencido que a grande maioria entende", defende.

"Eu gosto da ideia, e basta pensar para perceber que não faz sentido ter em casa mais de vinte fatos feitos de propósito para mim tal como os imaginámos para a forte imagem que se criou no Desafio Final e não voltar a usá-los. Esteve, na ideia do visual monocromático, muito trabalho, material, criatividade, dinheiro e tempo investido. Estamos em 2025, era preciso ser tonto e ter pouca consciência do mundo que me rodeia e das minhas prioridades para deixar, depois disto tudo, os fatos pendurados num cabide só por vaidade ou exibicionismo", argumenta

"Espero que não se importem porque televisão também é consciência e exemplo, mas não se preocupem, que continuo vaidoso e com a intenção de os exibir… de forma diferente", nota por fim.

Na galeria poderá os diferentes coordenados que Cláudio Ramos usou nas galas em que o segredo, como o próprio referiu, era apenas trocar as peças entre si.