À medida que nos aproximamos das últimas semanas do verão, as crianças estão ansiosas para encontrar coisas interessantes ou divertidas para fazer no seu tempo livre. Antes de lhes entregar o telefone ou tablet para ver vídeos, considere que limitar o tempo de ecrã pode ser melhor para a saúde mental e física das crianças.

Ao envolver as crianças em atividades físicas e intelectuais, os pais podem apoiar o crescimento dos seus filhos, ajudando-os a lidar melhor com o stress, a interagir com os outros através de interações sociais e a desenvolver habilidades de pensamento crítico. Todas as crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais, precisam de estar ativas física e mentalmente.

Para alem dos típicos ATL ou campos de férias que na maioria são pagos, existem outras atividades que os pais, avós, tios e primos podem fazer com as crianças com custos relativamente baixos ou mesmo gratuitos.

Quer seja dentro ou fora de casa, experimente algumas destas ideias:

Aprender uma dança, ou desporto (surf, ténis, basquete, ginástica, trails na natureza)

Jogar um jogo (charadas, cartas, jogos de tabuleiro, etc.)

Montar um puzzle

Ler um livro (preparar uma zona de casa confortável, com almofadas, fazer uma tenda), caso seja do interesse ir a uma biblioteca municipal e requisitar livros ao gosto do filho.

Desenhar, pintar, cozinhar (aprender básicos e mesmo cursos de cozinha) ou tocar música (aprender a tocar um instrumento)

Criar origamis ou aviões de papel

Começar uma caça ao tesouro

Visitar um museu/aquário

Organizar ou redecorar o quarto (limpar, pintar, mudar a ordem do mobiliário)

Fazer de turista na própria cidade (exemplo: visitar museus, andar de elétrico, barco (tipo cacilheiro), visitar monumentos, planetário.

Visitar o parque/parque aquático/parque de skate

Observar a natureza (observação de aves, caminhadas em trilhos naturais, apanhar flores, etc.)

Cultivar plantas/legumes

Colecionar pedras

Pescar, lançar papagaios, andar de bicicleta

Frequentar um mercado de agricultores

Fazer um piquenique

Encorajo todos os adultos e crianças a regressarem à natureza. Variadíssimos estudos demostram que estar ao ar livre em espaços verdes melhora o humor, o bem-estar geral.

Se os seus filhos estão muito sedentários agora, inicie com pequenos passos e aumente lentamente com o tempo. Isso ajudará a evitar desconforto ou lesões sem desmotivá-los. Elogios, incentivos e reforços positivos ajudam muito a intensificar comportamentos positivos.

Os pais são modelos muito importantes para ajudar as crianças a tornarem-se mais ativas. Se elas virem os adultos a envolverem-se em atividades recreativas, isso incentiva-as a participar também. Toda a família beneficia. Lembrar os pais nascidos nos anos 70/80 que brincavam e tinham muito tempo livre e arranjavam soluções e alternativas de brincadeiras.

Existe também a pressão da sociedade para que as crianças sejam mini-adultos, que estejam produtivas o tempo todo, mas é necessário encontrar um equilíbrio.

O tédio, o “não ter nada para fazer” ao contrário do que muitos pais pensam, revela-se de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo da criança pois é nesse momento de paragem onde as distrações diminuem, que aumenta o fluxo do pensamento, criatividade, imaginação, inovação e logo uma maior maturidade.

Também o tempo livre para não fazer nada é fundamental no dia-a-dia e, “nas férias também”. Aproveitem bem as férias seja a descansar seja em atividades e com isso a criação de memórias futuras.

Um artigo de Carolina de Freitas Nunes, psicóloga e diretora da Clínica Cognilab, em Cascais.