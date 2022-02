Bruno de Carvalho foi o assunto do dia esta segunda-feira. Depois de ter sido expulso do programa 'Big Brother Famosos', o antigo presidente do Sporting deu continuidade a toda a polémica que o envolve através das redes sociais.

Às várias partilhas feitas ainda durante a madrugada, e nas quais chegou a insultar comentadores e a criticar a postura de Liliana Almeida, juntou-se um vídeo em direto onde chegou até a ser reprendido pela irmã.

Horas mais tarde, Bruno recorreu novamente ao Instagram. O empresário quis declarar o seu amor a Liliana.

"Amo-te, Liliana! É muito duro estar a passar por isto sem ti, mas com a lavagem cerebral e com algumas amigas que tens... (E é a última vez que falo sobre ti, sem falar primeiro contigo)", pode ler-se na legenda da partilha.

