Bruno de Carvalho foi o concorrente expulso na mais recente gala do 'Big Brother Famosos', este domingo, 13 de fevereiro, e Liliana Almeida mostrou a sua vontade de também sair da casa mais vigiada do país. Isto porque o ex-presidente do Sporting viu ser apresentada contra si uma queixa ao Ministério Público pelo "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida. Perante toda a agitação, a cantora queria estar ao lado de Bruno de Carvalho.

No entanto, acabou por permanecer no jogo e explicou depois a razão que a fez ficar. Durante a gala, uma amiga de Liliana que estava no estúdio, Andrea, gritou de imediato para a cantora permanecer no 'BB' após a expulsão de Bruno de Carvalho. E Liliana decidiu seguir o conselho da amiga.

"A pessoa que gritou no estúdio, a Andrea, é uma pessoa que partilha vida comigo há 20 e tal anos. Sabe tudo de mim, tudo, e aquele 'fica Lili' veio das entranhas, mesmo. Claro que sim, que pesa", partilhou Liliana Almeida, confessando também que ficou a pensar "no que queria dizer aquele 'fica Lili'".

