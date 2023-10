No seu livro de memórias, que vai ser lançado já no próximo dia 24 deste mês, Britney Spears revela que o primeiro homem com quem teve relações sexuais não foi Justin Timberlake, tal como tinha dito à imprensa em 2003, após o namoro dos dois artistas ter chegado ao fim.

A cantora, de 41 anos, namorou com Justin, hoje com 42 anos, entre 1999 e 2002.

Agora, Britney revela que afinal já tinha tido relações íntimas com outra pessoa alguns anos antes, tendo partilhado ainda que isso aconteceu com o melhor amigo de infância do seu irmão, Bryan Spears, quando estudavam no ensino secundário.

Britney não diz, no entanto, qual o nome do então rapaz. De recordar que, em 2002, após a separação, a cantora e Justin Timberlake acusaram-se mutuamente de traição.

