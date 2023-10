Britney Spears confirmou que o fim do seu namoro com Justin Timberlake aconteceu através de mensagens de telemóvel.

A revelação é feita no seu novo livro de memórias, 'The Woman in Me', no qual a cantora confessa ter ficado "devastada" com o término do relacionamento, tendo considerado, inclusive, desistir da música.

"Estava arrasada no Louisiana, e ele a correr alegremente em Hollywood", escreve.

A 'princesa da Pop' lamenta ainda que tenha ido parar a público a versão errada dos acontecimentos, nomeadamente, de que terá sido ela a terminar a relação após Timberlake insinuar isso na música 'Cry Me a River'.

Recorde-se que Spears, de 41 anos, e Timberlake, de 42, terminaram o seu romance em 2002.

No livro, a artista revela igualmente que fez um aborto porque Justin não queria ser pai.

