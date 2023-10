Britney Spears partilhou um momento da sua vida que guardava há 20 anos.

No seu livro de memórias, 'The Woman in Me', a artista, de 41 anos, revelou que na altura em que namorava com Justin Timberlake ficou grávida, acabando por fazer um aborto.

"Foi uma surpresa, mas para mim, não era uma tragédia. Amava muito o Justin. Esperava que um dia pudéssemos ter uma família juntos. Aquilo apenas aconteceu muito mais cedo do que o esperado", escreve a 'princesa da Pop'.

"Mas depois o Justin não ficou feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos preparados para ter um bebé, que éramos demasiado novos", adianta.

"Se a decisão fosse apenas minha, nunca o teria feito. No entanto, o Justin tinha a certeza que não queria ser pai", nota ainda.

"Até ao dia de hoje, foi uma das coisas mais agonizantes que experienciei na minha vida", completa.

Recorde-se que após se separar de Timberlake, em 2002, Britney teve dois filhos com Kevin Federline - Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17.

O livro será lançado no dia 24 de outubro.

