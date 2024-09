Britney Spears assinalou, no sábado, os aniversários dos seus dois filhos, fruto da relação com o seu ex-marido, Kevin Federline.

“Este mês é o aniversário dos meus meninos!!! Feliz Aniversário bebés e espero que recebam todos os vossos desejos e muito mais!!!”, escreveu, na rede social Instagram.

A acompanhar a mensagem estavam três fotografias da infância dos agora jovens adultos, num ‘regresso ao passado’.

Sean Preston fez 19 anos no sábado, enquanto Jayden James comemorou 18 anos na quinta-feira.

Recorde-se que, este verão, a cantora ter-se-á reconciliado com os filhos, depois de, em maio de 2023, ter sido revelado que Britney, Sean e Jayden não estavam juntos “há mais de um ano”, uma vez que os adolescentes estavam descontentes com as publicações da mãe nas redes sociais.

Veja a mensagem:

Leia Também: Paris Hilton revela que Britney Spears tem visitado os seus filhos