Britney Spears está sóbria e "farta de homens", aponta a imprensa internacional.

A 'princesa da Pop' recuperou o controlo da sua vida em 2021, quando a tutela a que estava sujeita - exercida pelo pai, Jamie Spears - terminou por ordem do tribunal.

Contudo, as lutas de Britney não cessaram por aí, pelo contrário.

Esta divorciou-se de Sam Ashgari em 2023 e, desde então, "tem se focado em si mesma".

"Ela ficará a curar-se do seu trauma por muito tempo. Mas está farta de homens e quer focar-se nela mesma", referiu uma fonte ao Daily Mail.

"Está sóbria e não consome drogas. Bebe um copo de vinho de vez em quando, mas não tem um problema de abuso de substâncias", realçou.

A cantora está determinada em priorizar o relacionamento com os filhos - Jayden, de 18 anos, e Sean, de 19 - que vivem com o pai, Kevin Federline, no Havaí.

