Britney Spears fala sobre diversos aspetos da sua vida que nunca antes foram explicados no seu novo livro de memórias, incluindo o momento em que decidiu rapar o cabelo, há 16 anos. Num excerto a que a revista People teve acesso, Britney, contou que está na altura de "os fãs ouvirem a sua voz".

"Chega de conspiração, chega de mentiras - apenas eu sou dona do meu passado, presente e futuro". A cantora entrou em detalhes sobre 'afastar' o seu pai e a imprensa durante o momento em que viveu uma 'espiral descendente'.

"Fui muito observada enquanto crescia. Fui olhada de cima a baixo, as pessoas contavam-me o que pensavam do meu corpo, desde que eu era adolescente. Rapar o cabelo foi a minha forma de reagir. Mas, sob a tutela, fui levada a entender que aqueles dias tinham acabado. Eu tive que deixar o meu cabelo crescer e voltar à forma que tinha. Tive que ir para a cama cedo e tomar todos os medicamentos que me disseram para tomar", contou.

"Se eu achava que ser criticada pela imprensa sobre o meu corpo era mau, doeu ainda mais sofrer isso por parte do meu próprio pai. Ele dizia-me repetidamente que eu parecia gorda e que teria que fazer algo a respeito disso", revelou ainda a artista.

Leia Também: Justin Timberlake "preocupado" com o livro de Britney Spears