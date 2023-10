Justin Timberlake está "preocupado" com o livro de memórias que Britney Spears, com quem namorou, está prestes a lançar.

"Está muito curioso sobre o que ela vai revelar acerca da relação deles", notou uma fonte ao Page Six. "Isso está a consumi-lo", faz saber.

No entanto, apesar das informações que têm surgido sobre o livro, intitulado 'The Woman in Me', a editora garante que este projeto "não deita ninguém abaixo".

"Isto é a apenas a Britney a ter finalmente a oportunidade de contar a sua história", garante ainda a fonte.

Vale notar que o livro tem data de lançamento marcada para o dia 24 de outubro.

Quanto à 'princesa da Pop' e ao artista, o casal namorou durante três anos, tendo se separado em 2002.

