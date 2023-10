Jessica Simpson foi confundida com Britney Spears. Tudo aconteceu quando um fã lhe veio pedir um autógrafo a achar que era a cantora de sucessos como 'Toxic' ou 'Oops!...I Did It Again'.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, onde destacou uma fotografia em que aparece com a filha Maxwell Drew, de 11 anos, Jessica escreveu:

"Cara de quando alguém no estacionamento do shopping te pede um autógrafo mas acha que vais assinar Britney Spears".

Como recorda a People, ambas alcançaram a fama no mundo da música na mesma altura, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Além disso, pormenores como os cabelos loiros com raízes escuras ou os olhos castanhos podem levar a que sejam confundidas.

Aliás, até a própria Britney Spears já fez uma publicação no Instagram onde destaca que parece Jessica Simpson.

