Sam Asghari diz estar "muito orgulhoso" da ex-companheira, Britney Spears, pelo facto de a cantora ter decidido escrever um livro de memórias.

O ator, de 29 anos, separou-se da artista em julho deste ano, cerca de um ano após terem dito o 'sim', mas refere que já teve oportunidade de ler o livro, intitulado 'The Woman In Me'.

"Eu já o li", começou por dizer, em entrevista ao TMZ. "Estou muito orgulhoso dela. Ela trabalhou muito nisso e foi muito difícil. Estou animado e extremamente orgulhoso dela. Foi realmente difícil... Serei o primeiro na fila para comprá-lo", afirmou o ator.

No início deste ano, uma fonte próxima do então casal contou que Sam estava "emocionado" por Britney ter finalmente a possibilidade de colocar a sua história no papel, tendo a oportunidade de abordar temas dos quais não falou até hoje.

