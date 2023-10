Britney Spears jantou com Maluma e J Balvin no Zero Bond, em Nova Iorque, na quarta-feira. A informação está a ser avançada pelo Page Six.

Sabe-se que a artista e o "seu grupo" juntaram-se a Maluma e J Balvin, como contou uma fonte.

"Estavam todos animados. A Britney estava sempre a sorrir e muito feliz por estar de volta a Nova Iorque", partilharam.

Ao que tudo indica, a cantora falou sobre música com Maluma e J Balvin, e também discutiram sobre o livro 'The Woman in Me', de Britney Spears.

O encontro foi depois destacado por Maluma no Instagram. Veja abaixo:

