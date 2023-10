No passado mês, Britney Spears foi 'apanhada' a conduzir sem carta de condução, conforme revelam documentos judiciais a que o Page Six teve acesso.

Segundo a unidade de patrulha que tomou conta do casal, a 'princesa da Pop', de 41 anos, terá cometido duas infrações no dia 10 de setembro, as quais lhe valeram uma multa de 1140 dólares (1074 euros).

Para além de não transportar consigo a carta de condução, a artista também não tinha em sua posse documentos comprovativos de seguro do carro.

Contudo, o advogado da cantora, Mathew Rosengart, garantiu à publicação que a cliente anda sempre com os documentos, pelo que apenas se esqueceu deles naquele dia.

"Isto é o equivalente a uma multa por falta de pagamento do parquímetro", garantiu, desvalorizando a situação.

